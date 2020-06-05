Житель Саранска, ударивший знакомого ножницами, два года проведет в тюрьме

В Саранске суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который во время ссоры ударил знакомого ножницами.

Вечером 29 декабря прошлого года 29-летний гражданин, находясь в квартире своей возлюбленной, вместе с последней и двумя знакомыми распивал спиртные напитки. В ходе попойки между упомянутым горожанином и 18-летним участником застолья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений 29-летний гражданин несколько раз ударил оппонента ножницами. После этого пострадавший и парень, вместе с которым он пришел в гости к возлюбленной осужденного, покинули квартиру. На улице молодые люди вызвали медиков. Последние диагностировали у пострадавшего колото-резаные ранения брюшной полости и грудной клетки, а также колото-рваные раны лопатки и височной области.

Решением суда 29-летний житель Саранска был приговорен к 2 годам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф