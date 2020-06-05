Жителя Саранска осудили за организацию и проведение азартных игр

В Саранске был осужден 32-летний местный житель, обвиняемый в незаконной организации и проведении азартных игр.

В августе 2018 года 32-летний гражданин вместе с тремя знакомыми организовал подпольный игровой клуб в помещении, расположенном по адресу – проспект Ленина. Для конспирации на входе была размещена вывеска «Вексельная система». В подпольный клуб посетители попадали только по предварительной договоренности. Клиентская база была сформирована из числа проверенных людей.

Противозаконная игровая деятельность была пресечена в феврале минувшего года. Во время обыска оперативники изъяли 10 игровых автоматов.

Решением суда в отношении 32-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно.

Ранее каждый из соучастников преступника был оштрафован на 350 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф