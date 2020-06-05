Житель Чамзинского района подозревается в угоне нескольких автомобилей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Чамзинского района, подозреваемого в угоне нескольких транспортных средств.

В начале февраля текущего года в посёлке Комсомольский 30-летний местный житель через багажник проник в салон чужого автомобиля марки ВАЗ-21140. На данной машине мужчина направился в Саранск. Транспортное средство подозреваемый завел, замкнув провода. По пути следования гражданин не смог справиться с управлением, вследствие чего произошло ДТП. Бросив транспортное средство на проезжей части, мужчина на попутном автомобиле вернулся в Чамзинский район.

Спустя несколько недель, в Саранске мужчина на улице Солнечной угнал автомобиль марки ВАЗ-21014. Проехав несколько метров, транспортное средство заглохло. Затем мужчина направился к соседнему дому, откуда похитил автомобиль марки ВАЗ-21140. В этих случаях гражданин также завел машины, замкнув провода.

Свою вину житель Чамзинского района не отрицает. Мужчина заявил, что совершал угоны, чтобы покататься. Гражданин был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф