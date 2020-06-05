В Кадошкинском районе сгорел сарай

В Кадошкинском районе произошел пожар, который уничтожил сарай.

Происшествие произошло поздним вечером 4 июня на территории населенного пункта Пушкино. Возле дома №10, расположенного по адресу – улица Садовая, загорелся сарай. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 32 кв. м. Сумма ущерба подсчитывается.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru