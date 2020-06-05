Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь пожилой осужденной

Сотрудники отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии оказали помощь пожилой женщине, состоящей на учете отдела и находящейся на самоизоляции.

Сотрудники УИИ не остались равнодушными, видя сложное положение одинокой пенсионерки. Представители пенитенциарного ведомства оказали помощь пожилой женщине, доставив продуктовый набор, приобретенный за счет собственных средств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su