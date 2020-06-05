В Мордовии водитель грузовика из Подмосковья пытался доставить осужденным спиртное

В исправительном учреждении №1 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Во время заезда на территорию указанного учреждения грузового автомобиля с кирпичом сотрудниками было предложено водителю, который является жителем Московской области, сдать запрещенные предметы. Последний заявил об отсутствии таковых.

После начала досмотра транспортного средства водитель передумал и выдал запрещенные предметы. Речь идет о двух пакетах черного цвета, в которых находились две стеклянные бутылки объемом 0,5 л каждая со спиртосодержащей жидкостью.

В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: 13.fsin.su