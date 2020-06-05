В Теньгушевском районе загорелась баня

В Теньгушевском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 5 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Стандрово. Неподалеку от дома №12, который расположен по адресу – улица Школьная, загорелась баня. Огонь серьезно повредил строение.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru