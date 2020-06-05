В Лямбирском районе загорелась баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.
Вечером 4 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Русская Свербейка. На улице Садовой произошло возгорание бани. Огонь повредил постройку на площади 1 кв. м.
По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия ни один человек не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru