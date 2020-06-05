В Лямбирском районе загорелась баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 4 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Русская Свербейка. На улице Садовой произошло возгорание бани. Огонь повредил постройку на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия ни один человек не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Кадошкинском районе сгорел сарай.

Источник: 13.mchs.gov.ru