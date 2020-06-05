Прокуратура Ардатовского района добивается устранения нарушения прав инвалидов

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушение прав граждан с ограниченными возможностями.

Представителями ведомства было установлено, что напротив магазина «Добрый», расположенного в Ардатове, имеются места для парковки транспортных средств, но на данной стоянке не были оборудованы места для парковки специальных автомобилей инвалидов.

Прокуратурой упомянутого района в суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Ардатова создать и оборудовать места стоянок для транспортных средств лиц с ограниченными возможностями.

Требования прокуратуры судом были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru