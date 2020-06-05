Житель Саранска, жестоко избивший знакомого, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который во время ссоры жестоко избил своего знакомого.

Вечером 4 декабря прошлого года преступник, находясь в одной из квартир жилого дома №32, расположенного по адресу – улица Серадзская, поссорился со своим знакомым. В процессе выяснения отношений злоумышленник жестоко избил оппонента. Мужчина несколько раз ударил знакомого кулаком по голове, а также нанес один удар молотком в теменную область.

Ленинский районный суд Саранска приговорил злоумышленника к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить упомянутое постановление, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что житель Саранска, ударивший знакомого ножницами, два года проведет в тюрьме.

Источник: prokrm.ru