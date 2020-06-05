В Мордовии заместителя главы районной администрации оштрафовали за нарушение закона

В Большеберезниковском районе заместитель руководителя местной администрации был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что в феврале нынешнего года в администрацию указанного района поступило обращение местной жительницы об оказании её семье социальной помощи. Ответ заявительнице был направлен с нарушением 30-дневного срока рассмотрения обращения.

В отношении заместителя главы администрации Большеберезниковского района была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru