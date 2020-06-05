Прокуратура Ичалковского района добивается устранения нарушений законодательства в области земельных правоотношений

В Ичалковском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства в области земельных правоотношений.

Представителями ведомства было установлено, что в соответствии со списком собственников земельных долей ТОО «Искра», участки площадью по 7,8 га были предоставлены 170 гражданам, в том числе гражданину М., который скончался в 2012 году.

С момента приобретения прав на земельную долю и по настоящее время указанный участник долевой собственности ТОО «Искра» на участке из земель сельскохозяйственного назначения не передал эти доли в аренду, а также не распорядился ими иным образом в течении трех и более лет подряд.

Из-за отсутствия собственника вышеуказанные земельные доли должны были быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот, но этого сделано не было. Кроме того, были нарушены права и законные интересы администрации Оброчинского сельского поселения, поскольку денежные средства от использования данного участка не поступают в муниципальный бюджет.

Прокуратурой в Ичалковский районный суд было предъявлено исковое заявление о признании права муниципальной собственности Оброчинского сельского поселения на земельную долю гражданина М. площадью 7,8 га.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru