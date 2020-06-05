В Мордовии две организации нарушили законодательство об охране окружающей среды

Прокуратура Ромодановского района зафиксировала нарушения законодательства об охране окружающей среды.

Сотрудники ведомства установили, что представители ТНВ ООО «МАПО и К» на производственной территории общества, расположенной в населенном пункте Садовский Ромодановского района, допустили складирование агрохимикатов (аммиачной селитры) в количестве 69 т в полиэтиленовых мешках массой 950 кг каждый. Данные агрохимикаты были складированы на асфальтном участке навалом.

Попадание указанных агрохимикатов в водные объекты может повлечь за собой причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека.

Кроме того, нахождение аммиачной селитры на открытом пространстве ставит под угрозу обеспечение её сохранности.

Аналогичные нарушения закона также были выявлены в деятельности ТНВ «Комсомолец и Компания».

Должностные лица указанных организаций были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей каждый.

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Источник: prokrm.ru