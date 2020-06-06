Разыскивается пропавшая без вести жительница Рузаевки

В Рузаевке пропала без вести местная жительница.

Горбачева Наталья Александровна днём 27 мая нынешнего года ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Возраст гражданки составляет 43 года. Известно, что женщина была одета в джинсовую куртку серого цвета, джинсы того же цвета, красную футболку и черные кроссовки.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8-927-178-46-98 или 02 (102 с моб.).

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Источник: vk.com/poisk_13region