Жителя Краснослободского района осудили за незаконное хранение марихуаны

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Краснослободского района, обвиняемого в незаконном хранении марихуаны.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в сентябре минувшего года упомянутый гражданин, находясь на территории Атюрьевского района, обнаружил поле с дикорастущей конопли. Мужчина собрал кусты и на машине отвез их к себе домой, где хранил с целью личного потребления.

В январе нынешнего года гражданин был задержан.

Решением суда в отношении жителя Краснослободского района в виде 3 лет лишения свободы условно.

Также читайте о том, что житель Саранска, жестоко избивший знакомого, отправится в тюрьму.

Источник: 13.мвд.рф