Жителя Краснослободского района осудили за незаконное хранение марихуаны

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Краснослободского района, обвиняемого в незаконном хранении марихуаны.
Сотрудниками следственных органов было установлено, что в сентябре минувшего года упомянутый гражданин, находясь на территории Атюрьевского района, обнаружил поле с дикорастущей конопли. Мужчина собрал кусты и на машине отвез их к себе домой, где хранил с целью личного потребления.
В январе нынешнего года гражданин был задержан.
Решением суда в отношении жителя Краснослободского района в виде 3 лет лишения свободы условно.
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Источник: 13.мвд.рф