В Саранске 20-летняя девушка пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 20-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в январе прошлого года 20-летняя жительница Октябрьского района Саранска создала в одной из популярных социальных сетей аккаунт, в котором размещала объявления о продаже женской одежды, предназначающейся преимущественно для тех, кто исповедует мусульманство.

Горожанка получала от покупателей предоплату, обещала отправить товар, но в конечном итоге свои обязательства не выполняла, переставая отвечать на сообщения в социальной сети и телефонные звонки.

Общая сумма ущерба, причиненного пострадавшим, составила 148 тыс. рублей. Жертвами обвиняемой стали 18 человек.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жительницы Саранска находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф