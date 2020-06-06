В Рузаевке полицейские вручили горожанам памятки по профилактике мошенничества

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов провели с местными жителями беседы по профилактике дистанционного мошенничества.

Организаторы профилактического рейда посоветовали горожанам сохранять спокойствие, если было получено сообщение от мошенников, а также ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт и не отправлять их на номера телефонов в смс-сообщении.

Полицейские вручили жителям Рузаевки памятки, в которых подробно описаны наиболее распространенные способы мошенничества, а также действия, позволяющие избежать совершения таких преступлений.

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Источник: 13.мвд.рф