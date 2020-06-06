Неизвестный мошенник ограбил сотрудницу одного из магазинов Саранска

В Саранске работница одного из местных магазинов была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 38-летняя работница магазина хозяйственных и строительных товаров на популярном сайте обнаружила объявление о продаже бассейна на несколько тысяч дешевле, чем в торговом заведении, сотрудницей которого оная является. Гражданка вышла на связь с продавцом. Женщина договорилась о покупке товара. Затем горожанка перечислила на указанный автором объявления банковский счет денежные средства в сумме более 31,5 тыс. рублей. После этого публикация была удалена с сайта, а номер телефона жительницы Саранска продавец внес в черный список.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф