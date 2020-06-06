Интернет-мошенник оставил без денег 38-летнего жителя Саранска

В Саранске 38-летний местный житель был ограблен неизвестным интернет-мошенником.

Известно, что 38-летний житель Саранска недавно на популярном сайте объявлений обнаружил публикацию, содержащую информацию о продаже эхолота. Горожанин связался с продавцом и договорился с ним о приобретении товара. Житель Саранска перечислил на указанный автором публикации банковский счет денежные средства в сумме 45,7 тыс. рублей. После этого контакты горожанина продавец внес в черный список.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный мошенник ограбил сотрудницу одного из магазинов Саранска.

Источник: 13.мвд.рф