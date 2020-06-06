В Мордовии проходит операция «Мотоцикл»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанное мероприятие будет проводиться 6 и 7 июня. Инспекторы ГИБДД обратят особое внимание на места массового сбора молодежи, среди которых площадки, набережные, места для стоянки транспортных средств.

ГИБДД напоминает о том, что мопедом разрешается управлять молодым людям, достигшим 16 лет, а также только при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколе и сдачи квалификационных экзаменов. Управление двухколесным транспортным средством без водительского удостоверения влечет за собой постановку его на штрафную стоянку, а водителю грозит штраф в размере до 15 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф