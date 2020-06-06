В Ковылкинском районе загорелся автомобиль

В Ковылкинском районе произошло возгорание автомобиля.

В ночь на 6 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Примокшанский. Возле дома №32, который расположен по адресу – улица Комарова, загорелся автомобиль. Огонь повредил транспортное средство на площади 5 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru