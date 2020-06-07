В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 6 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 70 лет Октября. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №67 корп. 1 горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru