Неизвестный мошенник ограбил 35-летнюю жительницу Саранска

Неизвестный мошенник ограбил жительницу Саранска, которая потеряла свой мобильный телефон.

Некоторое время назад 35-летняя жительница Саранска потеряла принадлежащий ей мобильный телефон. В популярных социальных сетях горожанка разместила объявление о пропаже, в котором указала, что предоставит тому, кто вернет гаджет, денежное вознаграждение в размере 3,5 тыс. рублей.

Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный мужчина, который сообщил, что он нашел мобильный телефон и готов вернуть его за упомянутое вознаграждение при личной встречи. Затем незнакомец попросил перечислить на указанный им номер телефона деньги, пообещав предоставить гаджет немного позже. Жительница Саранска перечислила денежные средства. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Стражи порядка установили, что телефонный номер, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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Источник: 13.мвд.рф