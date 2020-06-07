В Теньгушевском районе сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов провели профилактическое мероприятие в населенном пункте Барашево Теньгушевского района.
В ходе указанного мероприятия до граждан были доведены правила пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима, а также информация о запрете сжигания мусора и сухой растительности.
В общей сложности было проинструктировано 48 граждан и распространено около 50 памяток.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru