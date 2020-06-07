В Чамзинке горела квартира

В Чамзинке пожарные ликвидировали возгорание в квартире.
Утром 6 июня огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома №9, который расположен по адресу – улица Терешковой.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.
Огонь повредил кухню и имущество в квартире на площади, составляющей 10 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru