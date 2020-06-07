Жителя Темниковского района оштрафовали за совершение краж

В Темниковском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в совершении нескольких краж.

В ночь на 22 января прошлого года преступник, разбив локтем правой руки окно, проник в помещение магазина «Торговый дом «Глубинка», откуда похитил денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей, два блока сигарет и шесть бутылок пива. Общая сумма ущерба составила 3,89 тыс. рублей.

Поздним вечером 27 января минувшего года злоумышленник вновь проник в помещение упомянутого торгового заведения, разбив локтем окно. На этот раз гражданин похитил деньги в сумме более 800 рублей, один блок сигарет и одну упаковку сока. Магазину был причинен ущерб в сумме 1,87 тыс. рублей.

Поздним вечером 20 января текущего года преступник в очередной раз решил с преступной целью проникнуть в указанный магазин, но это ему сделать не удалось, поскольку на окне к тому моменту была установлена металлическая решетка.

Решением Темниковского районного суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 17 тыс. рублей.

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Источник: temnikovsky.mor.sudrf.ru