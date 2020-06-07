В Рузаевском районе горела баня

В Рузаевском районе произошло возгорание бани.

Утром 6 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Архангельское Голицыно. Возле дома №74, расположенного по адресу – улица Луначарского, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru