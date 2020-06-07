В Саранске мобильные группы контроля масочно-перчаточного режима продолжат рейды

В Саранске во время заседания городского оперативного штаба было принято решение о продолжении работы мобильных групп по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Рейды будут проводиться во всех микрорайонах города.

Кроме того, будут возобновлены профилактические рейды по соблюдению противопожарной безопасности.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев подчеркнул, что в городе продолжает действовать режим самоизоляции и особый противопожарный режим. Градоначальник призвал горожан не пренебрегать всеми установленными ограничениями.

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Источник: adm-saransk.ru