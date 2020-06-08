В Мордовии стартовала донорская неделя

В Мордовии началась донорская неделя.

Сдать кровь можно будет в период с 8 по 15 июня.

Мордовская республиканская станция переливания крови, расположенная по адресу – улица Дальняя, 3А, в Саранске, будет принимать доноров в период с 08:30 до 12:00. Прием будет осуществляться ежедневно.

Организаторы отмечают, что по причине сложной эпидемиологической ситуацией отделения переливания крови практически опустели, но многим пациентам по-прежнему необходима помощь.

Заявки на участие в акции организованных групп следует отправлять на следующую электронную почту: donor13asanova@mail.ru.

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Источник: mordovmedia.ru