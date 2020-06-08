В Саранске назвали лучший экодвор

В Саранске был выбран лучший экодвор.

Победитель был определен по количеству вторсырья, которое сдали жильцы дома.

Победу одержал двор, расположенный по адресу – улица Севастопольская, 25А. В переработку горожане, переживающие в этом доме, сдали 230 кг вторсырья.

Жители лучшего экодвора получили набор дворовых игр для детей и подарки от партнеров. Кроме того, всем участникам акции были вручены сертификаты на 100 сеянцев сосны и подарки для украшения придомовой территории.

Организаторы выразили надежду на то, что для участников акции раздельный сбор отходов станет привычным делом в обыденной жизни

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Источник: mordovmedia.ru