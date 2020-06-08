В Саранске в результате ДТП пострадал 21-летний парень

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 21-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 5 июня на территории Пролетарского района города. На улице Н. Эркая 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21061, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 21-летний пассажир «Гранты». Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф