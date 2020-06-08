В Ардатовском районе в ДТП пострадала женщина

В Ардатовском районе по вине автомобилиста, превысившего скорость, произошло ДТП, в котором пострадала женщина.

Указанный инцидент произошел днём 5 июня на 75-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево, Ардатов и границей с Чувашией. По предварительной информации, 50-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21101, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части.

Медицинская помощь понадобилась пассажирке ВАЗа. Женщина доставлялась в районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи гражданка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф