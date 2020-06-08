В Саранске в результате ДТП пострадала 33-летняя женщина

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадала 33-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 5 июня на 7-м километре «Восточного обхода». По предварительным данным, 45-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Гранта», не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся по главной дороге автомобилю марки «Лада-Калина», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 33-летняя пассажирка «Калины». Медики осмотрели женщину на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф