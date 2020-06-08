В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили иномарку, которая находится в розыске.

Днём 6 июня возле дома №31, расположенного по адресу – улица Ботевградская, инспекторы ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 32-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №3 УМВД России по Саранску.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП пострадала 33-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф