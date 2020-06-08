В Темникове был задержан пьяный автомобилист

В Темникове сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного автомобилиста.

Вечером 6 июня неподалеку от дома №18, расположенного по адресу – улица Мира, инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» остановили автомобиль марки ЗАЗ, за рулем которого находился 17-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф