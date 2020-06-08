В Ромоданово задержали мотоциклиста без документов

В Ромоданово сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен мотоциклист, у которого нет документов.

Вечером 6 июня напротив дома №94, расположенного по адресу – улица Садовая, инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району остановили мотоцикл марки ИЖ под управлением 43-летнего гражданина. Выяснилось, что у мотоциклиста нет документов на транспортное средство.

Для дальнейшего разбирательства 43-летний гражданин и мотоцикл были доставлены в ОМВД России по Ромодановскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Темникове был задержан пьяный автомобилист.

Источник: гибдд.рф