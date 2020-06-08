В Ичалковском районе в ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло ранним утром 7 июня на территории населенного пункта Кемля. Возле дома №16, расположенного по адресу – улица Советская, автомобиль совершил наезд на препятствие.
В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего нет никакой информации.
Причина происшествия в настоящее время устанавливается.
В ликвидации последствий инцидента принимали участие сотрудники МЧС.
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Источник: 13.mchs.gov.ru