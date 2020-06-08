В Зубово-Полянском районе грузовик съехал в кювет

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло ранним утром 6 июня на 437-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, гражданин, который находился за рулем грузового автомобиля марки «ДАФ», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

В результате ДТП пострадал один человек, информация о состоянии которого отсутствует.

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Источник: 13.mchs.gov.ru