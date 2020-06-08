В Мордовии проводится работа с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии проводится внедрение ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Указанная программа направлена на создание комплекса мер для осуществления социально-психологической работы и лечения с целью восстановления физического и психического состояния осужденных, формирования социально-приемлемых форм поведения, способности адаптироваться к окружающей социальной среде, функционирования в обществе без употребления алкогольных и наркотических веществ, профилактику совершения ими новых преступлений.

В учреждении был создан отряд из восьми осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, находящихся в состоянии вынужденной ремиссии либо эпизодически употреблявших наркотические вещества.

За указанным отрядом были закреплены наиболее ответственные и опытные сотрудники, которые проводят с осужденными просветительскую, консультативную и психокоррекционную работу.

Групповые психокоррекционные мероприятия проводятся по разработанной программе психологической коррекции мотивационно-смысловой сферы наркозависимых осужденных, находящихся в состоянии длительной вынужденной ремиссии. Цикл занятий рассчитан на полгода.

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Источник: 13.fsin.su