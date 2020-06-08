Мэр Саранска потребовал неукоснительно соблюдать профилактические мероприятия в коллективах

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев потребовал неукоснительно соблюдать профилактические мероприятия в коллективах.

Во время совещания, посвященного санитарно-эпидемиологической ситуации в Саранске, Пётр Тултаев отметил, что соблюдение профилактических мероприятий в структурных подразделениях городской администрации, на предприятиях городского коммунального комплекса, а также в управляющих компаниях является первостепенной и необходимой мерой.

Мэр также напомнил, что в здания, где располагаются структурные подразделения администрации Саранска, вход разрешается только в масках.

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Источник: adm-saransk.ru