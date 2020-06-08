Руководство ФК «Тамбов» пообещало вернуть долги за аренду стадиона «Мордовия Арена»

В Тамбовской области 15 июня начнутся судебные разбирательства по делу о задолженности ФК «Тамбов» перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
В данном случае речь идет о денежных средствах в сумме 17 млн рублей, которые упомянутый футбольный клуб задолжал за аренду стадиона «Мордовия Арена».
Стоит упомянуть, что в прошлом году футболисты ФК «Тамбов» проводили домашние матчи в Саранске. Долг по аренде накопился за семь месяцев.
Спортивный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков ранее пообещал погасить задолженность до 20 июня.
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Источник: info-rm.com