День города в Саранске отпразднуют без салюта

По причине сложной эпидемиологической ситуации в Саранске 12 июня массовые мероприятия по случаю Дня города проводиться не будут.
Во время заседания городского оперативного штаба мэр Саранска Пётр Тултаев заявил, что никаких торжеств с массовым участием горожан в общественных местах не предусмотрено.
Кроме того, известно, что вечером 12 июня салюта в Саранске не будет.
В ходе заседания оперативного штаба также было отмечено, что до стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе не будут включены фонтаны.
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Источник: adm-saransk.ru