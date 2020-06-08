В Мордовии после вмешательства прокуратуры была выплачена пенсия в доме-интернате

В Мордовии после вмешательства прокуратуры пенсия в доме-интернате для престарелых и инвалидов была выплачена в полном объеме.

Сотрудники прокуратуры Ичалковского района установили, что в ГБСУ СОССЗН Республики Мордовия «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов» срок выплаты пенсии установлен 13 и 14 мая, но по состоянию на 26 мая должностными лицами учреждения не была организована выплата денежных средств 46 проживающим в нем гражданам, в том числе инвалидам.

Директору дома-интерната было внесено представление об устранении нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших.

После вмешательства прокуратуры района пенсия проживающим в учреждении гражданам была выплачена в полном объеме.

К дисциплинарной ответственности было привлечено виновное лицо.

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Источник: prokrm.ru