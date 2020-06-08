В Мордовии прокуратура добивается устранения нарушений прав медиков

Прокуратурой Ромодановского района была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере здравоохранения и соблюдения прав медицинских работников учреждений здравоохранения на получение стимулирующих выплат.
В ходе указанной проверки было установлено, что медицинские работники ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника», оказывающие медицинскую помощь, а также осуществляющие диагностирование на коронавирусную инфекцию, не были включены в списки лиц на получение стимулирующих выплат.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района главному врачу указанного учреждения было внесено представление.
По результатам рассмотрения ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника» были внесены соответствующие изменения в списки медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
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Источник: prokrm.ru