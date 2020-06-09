В Саранске 19-летний парень ограбил и ударил ножом свою бабушку

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего молодого человека, который ограбил и ударил ножом свою бабушку.

Вечером 5 июня 19-летний парень попросил у своей 63-летней бабушки деньги на покупку спиртного. Последняя ответила отказом. Затем молодой человек заявил о намерении уйти из дома и попросил бабушку помочь ему собрать вещи. В тот момент, когда женщина зашла в комнату парня и повернулась спиной, он несколько раз ударил её ножом, а затем, похитив принадлежащий пострадавшей мобильный телефон и денежные средства в сумме 1,5 тыс. рублей, покинул квартиру.

После этого парень на такси отправился в Рузаевку. Стражи порядка задержали молодого человека, когда он возвращался обратно.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело. Молодой человек полностью признал свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф