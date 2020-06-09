Интернет-мошенники ограбили 23-летнего жителя Рузаевки

В Рузаевке 23-летний местный житель был ограблен интернет-мошенниками.

Некоторое время назад 23-летний рабочий одного из предприятий Рузаевки на сайте интернет-магазина оформил и оплатил заказ на покупку игровой консоли стоимостью 15715 рублей. В оговоренные сроки молодой человек не получил товар. Парень попытался выйти на связь с продавцом, но это ему не удалось, поскольку все контакты с сайта были удалены.

Стражи порядка выяснили, что житель Рузаевки оформил заказ на так называемом сайте-двойнике интернет-магазина.

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Источник: 13.мвд.рф