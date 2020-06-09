Житель Мордовии добровольно выдал полицейским охотничье ружье, принадлежавшее его деду

В Зубово-Полянском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции ружье, принадлежавшее его деду.

На минувших выходных в дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому обратился 64-летний житель посёлка Свеженькая, который добровольно выдал охотничье ружье ИЖ-18 1959 года выпуска и несколько патронов к нему.

Гражданин пояснил, что оружие принадлежало его деду, который скончался несколько лет назад. Ружье было обнаружено во время ремонта.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф