Житель Мордовии, ударивший знакомого топором, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении мужчины, который ударил топором своего знакомого.

В ночь на 27 февраля нынешнего года на автозаправочной станции, расположенной на территории посёлка Зубова Поляна, между 40-летним жителем посёлка Потьма и его 35-летним знакомым, проживающим в селе Новая Потьма, вспыхнула ссора. Изначально старший участник конфликта ударил оппонента обухом топора по голове. Затем последний выхватил из рук знакомого топор, после чего нанес им сопернику один удар по голове.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что 40-летнему мужчине был причинен тяжкий вред, представляющий собой непосредственную угрозу жизни.

Материалы уголовного дела в отношении 35-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф