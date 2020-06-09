Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у безработного жителя Саранска.

Неподалеку от перекрестка трассы, соединяющей Нижний Новгород и Саратов, и дороги, пролегающей между Рузаевкой и Инсаром, стражи порядка задержали безработного жителя Саранска 1990 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,52 г.

Горожанин заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

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Источник: 13.мвд.рф