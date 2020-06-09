В Саранске 33-летний местный житель подозревается в краже

В Саранске сотрудники полиции задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в совершении кражи.

Стражами порядка было установлено, что вечером 3 июня 33-летний житель Саранска проник на территорию подворья пенсионерки. Повредив окно, мужчина оказался внутри сарая, откуда похитил бензиновую мотокосу, канистру емкостью 20 литров и лом цветного металла. Ущерб пострадавшая оценила в 6 тыс. рублей.

На следующий день мужчина был задержан. Гражданин планировал продать украденное имущество, а на вырученные деньги собирался приобрести спиртное. В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом по причине совершения аналогичного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф